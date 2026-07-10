Gledajte na SK1: Evo kada počinje spektakularni okršaj Sinnera i Đokovića

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AP Photo/Maja Smiejkowska via Guliver

Sve je spremno za apsolutni teniski klasik. Prvi tenisač svijeta i branitelj naslova, Talijan Jannik Sinner (24), u polufinalu Wimbledona igra protiv najuspješnijeg igrača svih vremena, Novaka Đokovića (39).

Ulog je ogroman. Đoković lovi svoju povijesnu 25. Grand Slam titulu i osmi naslov u Londonu, dok Sinner želi obraniti naslov koji je prošle godine osvojio upravo protiv srpskog tenisača. Meč počinje oko 16:30 sati, a prijenos uživo možete pratiti ekskluzivno na kanalu Sport Klub 1.

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Sinner je do polufinala stigao ekspresno, pobjedom od 3:0 nad Nijemcem Struffom. Đoković je, s druge strane, morao rudariti više od pet sati u epskom meču protiv Felixa Auger-Aliassimea.

“Zbog ovakvih trenutaka još uvijek igram tenis”, poručio je Đoković nakon maratonskog četvrtfinala.

U međusobnim susretima Sinner vodi s 9:5, a u živom sjećanju ostaje prošlogodišnje wimbledonsko finale u kojem je Talijan pomeo Đokovića s glatkih 3:0 u setovima.

Prije ovog meča, na rasporedu je prvo polufinale s početkom u 14:30 sati, u kojem snage odmjerava senzacija turnira Arthur Fery i drugi nositelj Alexander Zverev.