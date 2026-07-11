Gdje gledati Pavića i Arevala u finalu Wimbledona? Hrvat može postati apsolutni rekorder

Podijeli :

Sport Klub

Nakon dvije godine čekanja na najveće trofeje, Mate Pavić i Marcelo Arevalo ponovno su u Grand Slam finalu.

Otkako su 2024. pokorili Roland Garros, nanizali su osam zajedničkih titula, a danas od 14 sati u Wimbledonu love onu najprestižniju.

POVEZANO VIDEO / Arevalo osvojio Wimbledon u mješovitim parovima uoči finala s Pavićem

Paviću je ovo čak peto vimbldonsko finale u karijeri. No, ovaj meč nosi posebnu težinu – pobjeda mu donosi osmi Grand Slam naslov, čime bi se odvojio od Ivana Dodiga i postao apsolutni, nedostižni rekorder hrvatskog tenisa. Osim povijesti, pobjednički par kući nosi i ček od 892 tisuće eura.

Hrvatsko-salvadorska kombinacija u Wimbledon je stigla s naslovom iz Queen’sa, gdje su u finalu glatko (6:2, 6:4) svladali upravo današnje suparnike i prve parove svijeta, Harrija Heliovaaru i Henryja Pattena.

Bit će to pravi derbi teškaša u kojem bi ključni adut mogao biti opušteni Arevalo. On je prije par dana već uzeo vimbldonski naslov u mješovitim parovima s Jelenom Ostapenko, a danas ima priliku za duplu krunu. Spektakl počinje u 14 sati, a sve pratite na Sport Klubu 1. Cijeli tv program pogledajte OVDJE.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.