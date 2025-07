Francuz pobjedom u drugom kolu osigurao peti uzastopni dan bez odmora na Wimbledonu

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Arthur Rinderknech je pobjedom protiv Cristiana Garina upisao svoju drugu pobjedu na ovogodišnjem Wimbledonu, ali to je napravio susretima kroz četiri dana i 10 odigranih setova. Alexandera Zvereva porazio je u drami, a isto tako svladao je i Čileanca. Prvi set osvojio je Garin sa 6:3 da bi u drugom Francuz uzvratio istom mjerom. Treći je odigran u tie-breaku koji je osvojio Rinderknech. Po povratku na teren Garin je uzvratio i osvojio set sa 6:4. Ipak, Francuz je održao smirenost i na kraju je upisao pobjedu 6:3, 3:6, 7:6(3), 4:6, 6:3.

Francuz u 29. godini igra jedan od najboljih turnira u karijeri, ali organizatori ga na Wimbledonu ne štede. Kasniji meč protiv Zvereva omogućio mu je da se s prvog dana njegov meč prebaci u drugi dan, a onda mu ni kiša nije pomogla protiv Garina.

VIDEO / Za novu senzaciju na Wimbledonu pobrinuo se 72. tenisač svijeta, Zverev eliminiran! Prvo kolo Wimbledona izjednačilo negativni rekord svih Grand Slamova

Zbog kiše u Londonu mečevi su počeli tek oko 13 sati umjesto u 11 te je tako i protiv Garina imao utrku s vremenom. Ponovno je nije dobio, ali neće se žaliti jer je prošao u treće kolo.

No, to znači da će i pet dan u nizu igrati na terenima Wimbledona. Njegov protivnik bit će Kamil Majchrzak koji je porazio nekadašnjeg finalista Mattea Berrettinija te mladog Ethana Quinna na putu do trećeg kola. Poljak je imao ukupno dva dana odmora te će on biti svježiji protiv Rinderknecha, ali borbeni Francuz sigurno se neće predati samo tako.