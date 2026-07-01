Evo gdje možete gledati Prižmić i Ružić u lovu na treće kolo Wimbledon

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Foto: Nina Pević

Drugi dan Wimbledona nije dobro prošao za hrvatske tenisačice pa je tako Petra Marčinko izgubila od Sofije Kenin s 2-0 u setovima dok je Donna Vekić izgubila od Ashlyn Krueger s 2-1 u setovima iako je imala dva servisa za set. U srijedu se od 12 nastavlja natjecanje u All England Clubu, a posljednji aduti u pojedinačnoj konkurenciji su Antonia Ružić i Dino Prižmić.

Prva će na teren Antonia Ružić koju nakon pobjede protiv Darje Semenistaje čeka okršaj s još jednom Latvijkom. Igrat će protiv Jelene Ostapenko, pobjednice Roland Garrosa iz 2017. godine. Ostapenko se mučila u prvom kolu protiv Harriet Dart, ali je na kraju slavila. Susret Ružić i Ostapenko na rasporedu je kao prvi na terenu broj 17, a možete ga gledati na Sport Klubu 4.

Što se tiče Dina Prižmića, on je u prvom kolu s 3-1 u setovima bio bolji od Adama Waltona te je tako postao najbolji hrvatski reket zbog poraza Marina Čilića u prvom kolu od Daniila Medvedeva. U drugom kolu čeka ga težak susret s Felixom Auger-Aliassimeom koji je u prvom kolu rutinski porazio Aleksandra Ševčenka s 3-0 u setovima. Meč s Kanađaninom na rasporedu je kao treći na terenu broj 1, drugom najvećem u All England Clubu. Prije njie će na teren Arina Sabaljenka i McCartney Kessler te Coco Gauff i Solana Sierre. Sve te mečeve možete gledati na Sport Klubu 1, a program na tom terenu kreće od 14 sati.

U akciju danas kreću i hrvatski parovi. U 12 sati će na terenu broj dva zaigrati Nikola Mektić. Njegov partner je Austin Krajicek, a s Amerikancom će igrati protiv Marcela Mela i Andresa Molteni. Kasnije tijekom dana će i Mate Pavić na teren. On će s Marcelom Arevalom na terenu broj 17 igrati protiv Aleksandra Bublika i Nicka Kyrgiosa. Mektića možete gledati na Sport Klubu 2, a Pavića na Sport Klubu 4.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.