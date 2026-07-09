Evo gdje i kada gledati Pavićev lov na finale Wimbledona

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Sport Klub

Mate Pavić posljednji je hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Wimbledonu. Najbolji hrvatski tenisač u parovima u srijedu je izborio polufinale u All England Clubu sa svojim partnerom Marcelom Arevalom, a već u četvrtak igra svoj polufinalni meč.

Njihovi protivnici bit će Nijemci Kevin Krawietz i Tim Putz s kojima Pavić i Arevalo nemaju baš pozitivan skor. Odigrali su osam mečeva te su upisali tek dvije pobjede i to u 2024. godini.

Ono što je porazno za Hrvata i Salvadorca je što su u posljednja četiri meča upisali četiri poraza. Posljednji meč su odigrali u travnju ove godine u Monte Carlu gdje su Nijemci slavili s 2-1 u setovima. Ipak, Pavić i Arevalo imaju se čemu nadati jer su na putu do osvajanja ATP 500 turnira u Londonu također prekinuli niz poraza protiv jednog para.

To su napravili protiv najboljeg para svijeta Harrija Heliovaare i Henryja Pattena koji su ih također prije tog meča pobijedili četiri puta uzastopno.

Meč polufinala parova na rasporedu je kao prvi na terenu broj jedan, drugom najvećem u All England Clubu. Program kreće u 14 sati po hrvatskom vremenu, a prijenos možete gledati na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.