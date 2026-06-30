Evo gdje i kada gledati Marčinko i Vekić na Wimbledonu

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Prvi dan na Wimbledonu bio je relativno uspješan za hrvatske tenisače i tenisačice. Svoje prve pobjede na najprestižnijem turniru upisali su Antonia Ružić i Dino Prižmić dok je Marin Čilić porazom od Daniila Medvedeva završio svoj turnir. U drugom danu Hrvatsku će predstavljati Donna Vekić i Petra Marčinko.

Prva od njih će na teren Petra Marčinko koja će već u 12 sati na terene u All England Clubu. Zagrepčanka iza koje je sjajan turnir na WTA 250 turnir u Eastbourneu će u prvom kolu igrati protiv Sofije Kenin, osvajačice Australian Opena iz 2020. godine. Njihov meč je na terenu broj 11, a možete ga gledati na Sport Klubu 1.

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Što se tiče Donne Vekić, ona će na teren nešto kasnije. Osječanka koja je nedavno osvojila WTA 500 turnir u Londonu igrat će protiv Amerikanke Ashlyn Krueger, a meč je na terenu broj 15. Prije toga odigrat će se tri susreta. Prvi meč je između Marije Sakkari i Clare Tauson, zatim će zaigrati Alex Michelsen i Jacob Fearnley dok će posljednji meč prije Vekić odigrati Raphael Collignon i štićenik Gorana Ivaniševića Arthur Fils.

Sve te susrete, kao i onaj hrvatske tenisačice, možete gledati na Sport Klubu 2.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.