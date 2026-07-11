Đoković: Volio bih još jednom igrati na Wimbledonu, a jedna stvar me počela živcirati

Srpski tenisač Novak Đoković je nakon poraza od Talijana Jannika Sinnera u polufinalu Grand Slam turnira u Wimbledonu izjavio da se namjerava vratiti u All England Club 2027. godine

Ipak, 39-godišnji sprski tenisač kaže da mu je dosta priča o osvajanju rekordnog, 25. Grand Slam naslova te da ga takvi razgovori iritiraju.

Prvi tenisač svijeta Sinner dominirao je u meču pobijedivši bez izgubljenog seta sa 6:4, 6:4, 6:4 i plasirao se u finale. Sinner će sada braniti naslov protiv Nijemca Alexandera Zvereva koji je u petak u prvom polufinalu svladao Britanca Arthura Feryja u tri seta.

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Na pitanje planira li se vratiti na Wimbledon sljedeće godine, kada će imati 40 godina, Đoković je jasno dao do znanja svoje namjere, ali je ostavio otvorena vrata za svoj budući raspored.

“Volio bih, barem još jednom. Vidjet ćemo”, rekao je Đoković za TNT sports.

No, 24-struki Grand Slam prvak odbio je sugestiju da su godine glavni uzrok poraza priznajući da ga je Sinner nadigrao.

“Nisam tu mogao puno toga učiniti. Jednostavno sam kasnio pola koraka pri gotovo svakom udarcu. Stvar je vrlo jednostavna. Bio je jednostavno razinu bolji od mene. Nisam bio dovoljno oštar, dovoljno brz u reakciji ni dovoljno stabilan da bih se nosio s njim. To je to. Nisam mogao puno toga napraviti na terenu”, rekao je Đoković.

Unatoč porazu, Đoković je istaknuo da je i dalje ponosan na svoj nastup na Wimbledonu te na razinu igre koju je uspio održati protiv mlađih protivnika.

“Ponosan sam na ono što sam postigao prije tri večeri”, rekao je, osvrćući se na pobjedu u četvrtfinalu protiv Felixa Auger-Aliassimea. “Felix je treći ili četvrti igrač svijeta. Dokazao sam sebi i drugima da još uvijek mogu igrati na najvišoj razini, što sam i učinio. Plasirao sam se među četiri najbolja na Wimbledonu.”

Otkako je osvojio US Open 2023. godine, Đoković s Margaret Court dijeli rekord s 24 osvojena Grand Slam naslova.

Iako je tijekom posljednje tri sezone jasno davao do znanja da mu je glavni cilj osvajanje novih Grand Slamova, izjavio je da mu je već “dojadilo” slušati rasprave o tome.

“Sagledajmo stvari realno. To me počelo pomalo živcirati jer ispada kao da samom sebi nisam dovoljan, a onda mi drugi nameću dodatni teret”, rekao je Đoković.

“Kao da 24 nije dovoljno, a 25 jest; kao da 100 turnira nije dovoljno, a 110 jest; kao da 400 tjedana na prvom mjestu nije dovoljno, a 1000 tjedana jest. Slavimo i radujmo se postignutom te budimo u tom smislu malo skromniji, realniji i zahvalniji. To je podsjetnik samome sebi jer mi je zaista dosta priče o tome kada će doći taj 25. naslov… a što ako nikad ne dođe? I što onda? Je li to onda neuspješna karijera?”, kazao je.

Dodao je da osvajanje 25. Grand Slama nije njegov “krajnji cilj”.

“Vrlo je važno da znate – mnogi ljudi me opterećuju, i ljudi koji su u mom, recimo, drugom krugu bliskosti, i mediji. Razumijem da ljudi stvarno žele da osvojim tih 25, i ja to želim, ali to nije krajnji cilj”, zaključio je.

U porazu od Sinnera, Đoković je priznao da je Talijan jednostavno djelovao na razini kojoj nije mogao parirati, posebno iza svog servisa i s osnovne linije.

“Bio je puno bolji igrač na terenu i bio je dominantna sila. Jednostavno mu morate odati priznanje i reći, čestitam, bravo.”

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