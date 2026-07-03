Đoković preživio neočekivanu dramu i izjednačio se s Federerom

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xKeeranxMarquis Fotoarena Sportspressphoto_SPR183745 via Guliver

Novak Đoković uspješno je prebrodio opasnu krizu u trećem setu, nadigrao Artura Rinderknecha u njihovu prvom međusobnom dvoboju te se plasirao u osminu finala Wimbledona 18. put u karijeri – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).