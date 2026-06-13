Đoković jednom rečenicom najavio sudjelovanje na Wimbledonu

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Skoro dva tjedna ostala su do početka Wimbledona, a Novak Đoković najavio je svoje sudjelovanje na najpopularnijem turniru teniskog svijeta.

Uz rečenicu “Ranije… tijekom sezone na travi” i 12 fotografija, Đoković se na Instagramu je podsjetio na neke od svojih najvećih trenutaka na ovom natjecanju.

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Naravno, tu je legendarno grickanje trave nakon svih sedam trofeja, čuveni položaj aviona, rukovanje s Rogerom Federerom, kojeg je svladao u tri finala, slika s Rafaelom Nadalom protiv kojeg je osvojio prvi pehar, pozdrav s Andyjem Murrayjem, od kojeg je izgubio meč za titulu…

Još se ne zna hoće li Đoković igrati neki meč prije londonskog starta, ali realno je očekivati da to bude na nekom od dva egzibicijska turnira u tjednu prije.

Nole je posljednjih godina birao “Giorgio Armani klasik” u središtu britanske prijestolnice, nedaleko od Chelseajeva stadiona, a ni Wimbledon nije mnogo udaljen. Ranije je išao na Boodles koji je u okolici Londona. Oba turnira već su počela objavljivati imena sudionika, ali za sada nema informacija hoće li i gdje igrati srpski as.

Đoković je do sada igrao izuzetno malo u ovoj sezoni. Nakon finala Australian Opena preskočio je Dohu, za koju je bio prijavljen, potom je u Indian Wellsu u osmini finala poražen od Jacka Drapera, da bi se sljedeći put pojavio tek u Rimu, dva mjeseca kasnije.

Toliko odsustvo s terena dobro se osjetilo na njegovoj igri, pa je u prvom meču eliminiran od mladog Hrvata Dine Prižmića, tada 79. na svijetu.

Na Roland Garrosu je dogurao do trećeg kola, ali je i tamo eliminiran od jednog mladog asa, i to nakon vodstva od 2:0 u setovima. Tek drugi poraz u karijeri nakon takvog preokreta Đokoviću je nanio João Fonseca. Novak je sada sedmi na svijetu, ali kada se gledaju rezultati samo u ovoj godini – nalazi se na 13. poziciji.

Iako nije rekao o čemu se točno radi, Novak je na jednoj konferenciji za medije istaknuo da se mora naviknuti na novu realnost te da već dugo nije došao na neki turnir bez problema s ozljedama i fizičkom pripremljenošću. To je i najveća posljedica činjenice da ima 39 godina – ozljede ga sprječavaju da igra u kontinuitetu, a to itekako utječe na njegovu formu.