Dodig izgubio u kvalifikacijama Wimbledona, Hrvatska ostala bez predstavnika

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

U drugom kolu kvalifikacija za Wimbledon Matej Dodig igrao je protiv Nicolaija Budkova Kjaera, nekadašnjeg pobjednika juniorskog izdanja ovog turnira. Osječanin, iako je prije nekoliko mjeseci slavio protiv Norvežanina, nije uspio doći do pobjede te je poražen s 2-0 u setovima.

Već na samom početku meča, kod 1:1, Dodig je izgubio svoj početni udarac i Budkov Kjaer stigao je do prednosti. Mladi Norvežanin tu prednost je povećao novim breakom kod 4:2 i prvi set je osvojio sa 6:2.

Gojo završio nastup u kvalifikacijama Wimbledona Mikrut ispao u prvom kolu kvalifikacija Wimbledona

Početak drugog seta činio se kao kraj za Dodiga jer je Norvežanin imao čak pet break prilika. Međutim, mladi Osječanin uspio je sve te break lopte spasiti i na kraju osvojiti gem za 1:0. Tada je pronašao igru i na returnu te je stigao do breaka za 2:0. Tu prednost ubrzo je potvrdio te je došao na tri gema od osvajanja seta i odlazak u dionicu odluke.

Taj dobar niz ipak je stao jer je Budkov Kjaer s tri uzastopna gema odveo set u egal. Breakova potom nije bilo sve do kraja seta iako je Dodig kod vodstva 6:5 imao set-loptu. Nakon toga se otišlo u tie-break gdje je sa 7-4 bolji bio Norvežanin koji je tako slavio sa 6:2, 7:6(4).

Hrvatska je ovim porazom Dodiga ostala na samo dva predstavnika u muškom dijelu Wimbledona. U glavnom ždrijebu tako će Hrvatsku predstavljati Marin Čilić i Dino Prižmić. Osim Dodiga, u kvalifikacijama su poraze upisali Borna Gojo i Luka Mikrut.

U ženskom ždrijebu najprestižnijeg teniskog turnira igrat će Donna Vekić, Petra Marčinko i Antonia Ružić.

Wimbledon, kao i svake godine, možete ekskluzivno gledati na kanalima Sport Kluba!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.