Aktualni osvajač Wimbledona prošao u drugo kolo

Aktualni prvak Roland Garrosa Alexander Zverev prošao je u drugo kolo Wimbledona svladavši debitanta i imenjaka Blockxa u četiri seta.
Drugi nositelj turnira slavio je sa 6:4, 6:7, 7:6 i 7:6.
Sjajno je servirao Nijemac, dopustio protivniku samo jedan break u četvrtom setu.
Nastavio je tako niz pobjeda na Grand Slam turnirima, ovo mu je bio osmi u nizu.
Zanimljivo je da Zverev nikada nije igrao osminu finala Wimbledona. Možda je došlo vrijeme da nakon osvajanja prve Grand Slam titule prekine i to „prokletstvo“…
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