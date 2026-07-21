VIDEO / Pogledajte kako su sakupljači loptica na šaljiv način odali počast Wawrinki

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Stan Wawrinka najavio je odlazak u mirovinu na kraju sezone pa mu je svaki poraz ujedno i posljednji na određenim turnirima. Tako je u utorak odigrao svoj posljednji susret na ATP 250 turniru u Estorilu.

Legendarni Švicarac je u prvom kolu igrao protiv Argentinca Romana Andresa Burruchage te je upisao poraz u tri seta. Prva dionica igre pripala je Burruchagi sa 6:4 da bi Wawrinka uzvratio istim rezultatom u drugom setu.

Ipak, u setu odluke Švicarac nije mogao doći do pobjede jer je Argentinac bio bolji sa 6:4, 4:6, 6:3.

Tako je Wawrinka odigrao svoj posljednji ATP meč na zemljanoj podlozi. Do kraja sezone igrat će se samo turniri na tvrdoj podlozi što znači da nekadašnji osvajač Roland Garrosa neće više kročiti na crvenu prašinu na najvišoj teniskoj razini.

Wawrinka je osim Roland Garrosa osvojio Australian Open i US Open, a upravo će se na posljednje spomenutom turniru oprostiti od svojih Grand Slam nastupa.

Nakon meča Wawrinka je dobio kratku počast organizatora turnira koji su mu uručili dio zemlje s tragom njegovog stopala, no ono što je najviše oduševilo navijače su sakupljači loptica. Naime, dječaci i djevojčice su preko svojih lica nosili kartonske izreze Wawrinkinog lica te su tako na šaljiv način odali počast legendarnom Švicarcu.

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