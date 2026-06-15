VIDEO / Vekić osvojila London pa za Sport Klub najavila novi pohod na Wimbledon

Nakon osvajanja turnira Vekić je u razgovoru za Sport Klub s legendarnim hrvatskim novinarom Momirom Jelovcem priznala da se tijekom natjecanja nije osjećala najbolje, ali da je iz dana u dan dizala razinu igre.

“Kad sam dobila priliku da igram ponovno u turniru u utorak, osjećala sam se puno bolje. Igrala sam prvo u utorak pa u srijedu, a onda je u četvrtak cijeli dan padala kiša. To mi je puno pomoglo. Opet sam se osjećala loše tada u četvrtak. U petak nije bilo lagano igrati dva meča, ali stvarno sam se iz meča u meč osjećala sve bolje. Imala sam sve veće samopouzdanje, servirala sam odlično i to mi je stvarno puno pomoglo.”

Posebno je istaknula zasluge svog trenera Davida Felgatea, Britanca s kojim sada ponovno surađuje nakon prve suradnje u tinejdžerskim danima.

“S njim sam radila kad sam imala 12 godina. On me napravio igračicom kakva sam danas i sve rezultate koje imam ne bi bili mogući bez njega. Jako mi je drago što odmah prihvatio moj poziv za novu suradnju i što smo odmah napravili ovakav rezultat.”

Osvrćući se na nadolazeći Wimbledon, na kojem je prije dvije godine igrala polufinale, Vekić nije skrivala ambicije, ali naglašava da joj je najvažniji odmor nakon napornog tjedna:

“Ja od sebe uvijek imam velika očekivanja, pogotovo za Wimbledon. Uvijek se dobro osjećam na travi. Vidjet ćemo. Ne želim puno sada o tome razmišljati. Najvažnije mi je da se sada dobro odmorim i oporavim i da budem svježa, a onda ćemo vidjeti što će donijeti Wimbledon.”

Na opasku da se navijači nadaju barem ponavljanju uspjeha od prije dvije godine, Donna je uz osmijeh kratko odgovorila:

“Još i bolje.”