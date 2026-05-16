VIDEO / Ukrajinska tenisačica osvojila prvu WTA 1000 titulu nakon osam godina

Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina osvojila je zemljani WTA Masters 1000 turnir u Rimu nakon što je u finalnom dvoboju bila bolja od Amerikanke Coco Gauff sa 6:4, 6:7(3), 6:2.

Poslije velikih pobjeda protiv Ribakine u četvrtfinalu te Šwiatek u polufinalu upisala je 31-godišnja Ukrajinka pobjedu protiv još jedne velike suparnice. Treći put u karijeri Svitolina je osvojila pehar pobjednice u Rimu nakon što je najbolja bila 2017. i 2018. godine. Finalni meč je trajao čak dva sata i 50 minuta.

Došla je Svitolina do ukupno 20. WTA titule u karijeri, a druge ove godine nakon što je na startu sezone slavila u Aucklandu. Gauff je ostala na 11 WTA titula u karijeri.

Čak sat vremena trajao je prvi set u kojem je Gauff imala 2:0 i 4:2, ali je nakon toga uslijedio niz Ukrajinke koja je dobila prvu dionicu sa 6:4. U drugom setu nije bilo breaka sve do 5:5 kada je Amerikanka oduzela servis suparnici, ali je odmah potom uzvratila Svitolina u trenutku kada je Gauff servirala za 1-1 u setovima.

Nije Gauff izjednačila tada, ali jest nakon što je slavila u tie-breaku 7-3 čime se finalna drama nastavila.

U trećem setu je Gauff povela 2:1 i od tada pa do kraja terenom je vladala samo ukrajinska tenisačica. Brzopotezno je nanizala pet gemova, ubacila je u dvije brzine više i na kraju slavila u trećem setu sa 6:2.

U nedjelju se igra finale muškog dijela turnira, a za pehar će se boriti Talijan Jannik Sinner i Norvežanin Casper Ruud.

