VIDEO / Tenisač iz druge najmanje zemlje svijeta ispisao povijest na Mastersu u Šangaju

Podijeli :

U posljednjem meču osmine finala na ATP Masters 1000 turnira suočili su se Tallon Griekspoor i Valentin Vacherot. Već prije dvoboja znalo se da će se dogoditi nešto povijesno. Nizozemac bi pobjedom postao prvi iz svoje zemlje koji je povezao dva Masters četvrtfinala nakon 2001. dok bi tenisač iz Monaka postao prvi iz svoje zemlje s tim uspjehom. Na kraju je do povijesti došao Vacherot koji je slavio s 2-1 u setovima.

Rano je krenulo po krivu za monegaškog tenisača koji je već u svom prvom gemu izgubio servis. Uspio se do kraja seta stabilizirati na svom početnom udarcu te je prvu dionicu izgubio sa 6:4.

U drugom setu je preživio šest break lopti te je na kraju dionicu osvojio u tie-breaku da bi onda u trećem setu sa 6:4 zaključio pobjedu i ispisao povijest.

Naime, Vacherot je ovim slavljem postao prvi Monegažanin koji je izborio četvrtfinale ATP Masters 1000 turnira. Njegov sljedeći protivnik bit će Holger Rune.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.