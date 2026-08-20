VIDEO / Što joj je on kriv? Ružan potez Sabalenke

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Sport Klub

Aryna Sabalenka je u užasnoj formi. Od titule u Miamiju igrala je samo jedno polufinale, i to na travi Berlina.

U dvoboju sa Sarom Bejlek u Cincinnatiju ispustila je 5:1 u tie-breaku prvog seta, pa i vodstvo 4:1 u drugom. Na kraju poraz 7:6, 6:4 od 20-godišnje Čehinje.

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Razumljivo, Bjeloruskinja je nervozna, a ceh su platili i sakupljači loptica. Imala je Sabalenka jednu ružnu gestu prema sakupljaču početkom drugog seta:

Ako Jelena Ribakina dođe do finala, preuzet će mjesto broj jedan na WTA ljestvici.

Na US Openu Sabalenka brani naslov, dok je Ribakina stigla do osmine finala prošle godine, tako da se Aryni svakako ozbiljno drma prijestolje.

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