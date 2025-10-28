VIDEO / Šok u Parizu: Alcaraz ispao na prvoj prepreci i prekinuo impresivan niz!

Bio je to njihov osmi međusobni dvoboj, a Norrie, 30-godišnjak rođen u Johannesburgu, ponovno je pokazao da zna igrati protiv mladog Španjolca. Ovo mu je treća pobjeda nad Alcarazom – prethodno ga je svladao u Cincinnatiju u kolovozu 2022. i šest mjeseci kasnije na zemljanoj podlozi u Rio de Janeiru.

Ovaj poraz mogao bi skupo stajati Alcaraza, kojem je ugroženo prvo mjesto na ATP ljestvici. Talijan Jannik Sinner smanjio je razliku na samo 500 bodova, pa je Alcarazu jedina sigurnost za zadržavanje vodeće pozicije bilo finale turnira u Parizu.

Sinner se nalazi u drugom dijelu ždrijeba. Poput Alcaraza, bio je slobodan u prvom kolu, a u drugom ga čeka Belgijanac Zizou Bergs. Ako prođe dalje, igrat će protiv boljeg iz meča Miomir Kecmanović – Francisco Cerúndolo.