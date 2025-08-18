VIDEO / Šok u Cincinnatiju! Sinner predao finale, Alcaraz ga došao tješiti

Podijeli :

Težak udarac za sve ljubitelje tenisa...

Trebao je to biti teniski „blockbuster” u finalu Mastersa u Cincinnatiju. Međutim, Jannik Sinner, prvi igrač svijeta, bio je prisiljen predati meč Carlosu Alcarazu nakon samo 23 minute. Gubio je 0:5 u prvom setu.

Alcaraz tako dolazi do naslova pobjednika Mastersa u Cincinnatiju, iako je jasno da nipošto nije želio da se finale odigra na ovakav način.

Od samog početka bilo je očito da Sinner nije na uobičajenoj razini i da ne može parirati Španjolcu. Triput je servirao i triput izgubio servis, a pri zaostatku 0:5 sjeo je na klupu i bilo je jasno da se ne osjeća dobro.

„Oprostite ljudi, ali ne mogu”, moglo se čuti kako je Talijan rekao svom fizioterapeutu i glavnom sucu. Bio je to kraj meča koji su navijači nestrpljivo čekali.

Alcaraz je odmah prišao suparniku s kojim je ove godine već igrao dva finala Grand Slama i uputio mu riječi podrške.

Na kameri je flomasterom napisao:

„Žao mi je, Jannik. 🙁”