VIDEO / Šok u Cincinnatiju! Sinner predao finale, Alcaraz ga došao tješiti

Težak udarac za sve ljubitelje tenisa...
Trebao je to biti teniski „blockbuster” u finalu Mastersa u Cincinnatiju. Međutim, Jannik Sinner, prvi igrač svijeta, bio je prisiljen predati meč Carlosu Alcarazu nakon samo 23 minute. Gubio je 0:5 u prvom setu.
Alcaraz tako dolazi do naslova pobjednika Mastersa u Cincinnatiju, iako je jasno da nipošto nije želio da se finale odigra na ovakav način.
Od samog početka bilo je očito da Sinner nije na uobičajenoj razini i da ne može parirati Španjolcu. Triput je servirao i triput izgubio servis, a pri zaostatku 0:5 sjeo je na klupu i bilo je jasno da se ne osjeća dobro.
„Oprostite ljudi, ali ne mogu”, moglo se čuti kako je Talijan rekao svom fizioterapeutu i glavnom sucu. Bio je to kraj meča koji su navijači nestrpljivo čekali.
Alcaraz je odmah prišao suparniku s kojim je ove godine već igrao dva finala Grand Slama i uputio mu riječi podrške.
Na kameri je flomasterom napisao:
„Žao mi je, Jannik. 🙁”
