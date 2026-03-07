VIDEO / Šok na pomolu? Đoković u Indian Wellsu izgubio prvi set od autsajdera

Podijeli :

U prvom nastupu nakon poraza u finalu Australian Opena od Carlosa Alcaraza Novak Đoković izgubio je prvi set. U meču drugog kola Masters 1000 turnira u Indian Wellsu sa 6:4 bolji je bio Poljak Kamil Majchrzak, 57. tenisač svijeta koji je samo jednom u karijeri porazio Top 10 tenisača. U vjetrovitim uvjetima na središnjem terenu Đoković kao da se nije najbolje snašao od početka. Majchrzak je imao dvostruki "break" prednosti i priliku povesti 5:1, da bi se Novak sasvim vratio i čak imao 0-40 kod 4:5. Ipak, nije uspio napraviti još jedan "break" i Majchrzak je uzeo set.

