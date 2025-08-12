VIDEO / Sinner i protivnik ostali u šoku: Upalio se alarm tijekom meča, oni odlučili igrati

Podijeli :

Ni velika vrućina ni sjajni Gabriel Diallo nisu uspjeli slomiti Janika Sinera u trećem kolu Mastersa u Cincinnatiju. Iako je Kanađanin imao set-loptu, u osminu finala prošao je najbolji tenisač svijeta.

Sinner je nakon pobjede 6:2, 7:6 (8:6) pohvalio svog visokog protivnika od 2,03 metra, rekavši da je Diallo odlično servirao, osobito u drugom setu, te da je bilo ključno dobro reagirati u takvim situacijama.

Osim vrućine, meč je bio obilježen i drugim neugodnostima. Za vrijeme igre oglasio se alarm protiv požara koji je trajao četiri poena, pa su oba igrača nastavila uz tu neugodnu buku. Prije njihovog susreta bilo je i 75 minuta prekida zbog nestanka struje, što je dodatno zakompliciralo meč.

Diallo nije iskoristio priliku na 6:5 u tie-breaku drugog seta, a drugu priliku nije ni dobio.

Sinner brani titulu u Cincinnatiju i trenutno je na impresivnoj seriji od 22 pobjede na tvrdim podlogama. Njegov sljedeći protivnik bit će Adrian Mannarino, koji je iznenadio Tommyja Paula rezultatom 5:7, 6:3, 6:4.

Francuz, 89. na ATP ljestvici, prethodno je izgubio sva tri susreta od Sinnera, a Masters u Cincinnatiju je počeo kroz kvalifikacije i dogurao sve do osmine finala.

