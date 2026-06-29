VIDEO / Sinner i Kecmanović odigrali fantastičan poen, a onda je Talijan opasno proklizao

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Jannik Sinner i Miomir Kecmanović igraju u prvom kolu Wimbledona na centralnom terenu. Trenutno je rezultat 1:1 u setovima, a u petom gemu trećeg seta vidjeli smo nevjerojatan poen koji je razveselio tamošnju publiku. Ubrzo nakon toga nakon jedne izmjene Sinner je proklizao, ostao ležati, ali srećom, nije bilo nekih većih posljedica za Talijana...