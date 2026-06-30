VIDEO / Serena bez pobjede u povratničkom meču, Wawrinka se u suzama oprostio od Wimbledona

Povratnički nastup 44-godišnje Serene Williams nije završio pobjedom, ali je ponajbolja tenisačica svih vremena dobro namučila 24 godine mlađu Australku Mayu Joint (WTA - 87.) koja je na kraju slavila sa 6:3, 6:7 (6), 6:3 nakon gotovo dva i pol sata igre.

Joint je u prvom setu od 3:3 nanizala tri gema, došla do prvog “breaka” i osvojila prvu dionicu meča. Mlada Australka je vodila 3:1 i 4:3 s “breakom” prednosti u drugom setu, ali je odluka pala u “tie-breaku” u kojem je Serena spasila meč-loptu (5:6) i s tri poena u nizu odvela meč u treći set.

U njemu je legendarna Amerikanka prva došla do “breaka” (2:1), imala je i priliku povesti 3-1, ali tu je slomljen njen otpor.

Joint, koja nije još bila rođena u doba kad je Serena Williams osvojila prvih sedam od 23 Grand Slam naslova i već imala dva od svojih sedam wimbledonskih trofeja, do kraja meča je izgubila još samo jedan gem te je izborila plasman u drugo kolo.

No, to nije kraj puta za Serenu Williams na ovogodišnjem Wimbledonu, jer ju čeka i nastup u paru sa starijom sestrom Venus, za koji su šesterostruke wimbledonske pobjednice u toj konkurenciji dobile pozivnicu.

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