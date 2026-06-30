VIDEO / Serena bez pobjede u povratničkom meču, Wawrinka se u suzama oprostio od Wimbledona

Povratnički nastup 44-godišnje Serene Williams nije završio pobjedom, ali je ponajbolja tenisačica svih vremena dobro namučila 24 godine mlađu Australku Mayu Joint (WTA - 87.) koja je na kraju slavila sa 6:3, 6:7 (6), 6:3 nakon gotovo dva i pol sata igre.
Joint je u prvom setu od 3:3 nanizala tri gema, došla do prvog “breaka” i osvojila prvu dionicu meča. Mlada Australka je vodila 3:1 i 4:3 s “breakom” prednosti u drugom setu, ali je odluka pala u “tie-breaku” u kojem je Serena spasila meč-loptu (5:6) i s tri poena u nizu odvela meč u treći set.
U njemu je legendarna Amerikanka prva došla do “breaka” (2:1), imala je i priliku povesti 3-1, ali tu je slomljen njen otpor.
Joint, koja nije još bila rođena u doba kad je Serena Williams osvojila prvih sedam od 23 Grand Slam naslova i već imala dva od svojih sedam wimbledonskih trofeja, do kraja meča je izgubila još samo jedan gem te je izborila plasman u drugo kolo.
No, to nije kraj puta za Serenu Williams na ovogodišnjem Wimbledonu, jer ju čeka i nastup u paru sa starijom sestrom Venus, za koji su šesterostruke wimbledonske pobjednice u toj konkurenciji dobile pozivnicu.
Trostruki Grand Slam prvak Stan Wawrinka polako se bliži kraju karijere, a meč s Flavijem Berrettinijem bio je njegov posljednji na Wimbledonu. Izgubio je 7:6 (9:7), 6:7 (16:18), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) u meču dugom četiri sata i 20 minuta.
Nikada nije osvojio ovaj turnir, ali ima brojne uspomene – dva je puta stizao do četvrtfinala, a čak 19 puta bio je u glavnom ždrijebu.
“Ne želim u mirovinu, ali znam da je došlo vrijeme. Zahvalan sam na prilici da posljednji put zaigram na Wimbledonu, ovo je poseban turnir. Hvala vam na svim ovim godinama. Nikada nije lako reći zbogom nečemu što toliko volite. Nisam mogao zamisliti bolji oproštaj“, rekao je Stan uz ovacije publike.
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