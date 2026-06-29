VIDEO / Ružić iskoristila otkazivanje Raducanu i upisala prvu pobjedu na Wimbledonu u karijeri

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U prvom kolu Wimbledona Antonia Ružić trebala je igrati protiv domaće tenisačice Emme Raducanu, no nekadašnja osvajačica US Opena otkazala je susret u nedjelju navečer pa je hrvatska tenisačica za protivnicu dobila Darju Semenistaju koja je izgubila u trećem kolu kvalifikacija. Nju je Međimurka uspjela svladati s 2-1 u setovima.

U prvom setu je do ranog breaka stigla Latvijka te je povela s 2:1, no tada se Međimurka budi i osvaja sljedeća četiri gema za vodstvo od 5:2. Potom Semenistaja smanjuje na 5:3 i dolazi do break prilike za 5:4. Ipak, Ružić je to uspjela spasiti te je sa 6:3 došla na set od prve pobjede na Wimbledonu.

Druga dionica igre mogla je otići na stranu hrvatske tenisačice da je uspjela sačuvati break prednosti koji je stekla kod rezultata 2:2. Dopustila je Latvijki ekspresni povratak te je izgubila na kraju set sa 6:3.

Otišlo se tada u set-odluke gdje je do velike prednosti od 4:1 stigla Ružić. Mogla je povesti i s 5:1, ali Latvijka je uspjela spasiti dvije break lopte i smanjila na 4:2. Nije to obeshrabrilo Međimurku koja je ekspresno stigla do 5:2 i jednog gema od svoje prve pobjede na najprestižnijem teniskom turniru na svijetu. Uz spašenu break loptu Ružić je uspjela zaključiti set i upisati pobjedu.

U drugom kolu igrat će protiv još jedne Latvijke Jelene Ostapenko.

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