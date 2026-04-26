VIDEO / Prižmićev trener za SK: ‘Protiv Sheltona je rastao iz gema u gem, a ovaj turnir bio je prekretnica’

Hrvatski tenisač Dino Prižmić u drugom kolu Mastersa u Madridu upisao je najveću pobjedu karijere svladavši Bena Sheltona, šestog igrača svijeta, nakon više od tri sata borbe u napetom meču.

Nedavno je izborio i plasman među 100 najboljih tenisača na ATP ljestvici, a povodom njegovih odličnih rezultata u posljednje vrijeme, naša Hana Cvijanović u emisiji JutroSK razgovarala je s njegovim trenerom Bojanom Jelovcem.

“Svi smo bili umorni poslije meča, najviše Dino. Bio mu je to već drugi meč od preko tri sata, ali se fizički odlično oporavio. Već smo preko sedam dana u Madridu. Dino je fizički onakav kakav treba biti, a i mentalno je odličan nakon onakve pobjede”, rekao je Jelovac u uvodu pa nastavio:

“Uživao sam u meču protiv Sheltona. Tenis je bio odličan s obje strane. Doslovno sam vidio Dinu kako je narastao u meču, gem po gem, set po set.”

Koliko je bila različita priprema za Berrettinija u odnosu na Sheltona?

“Znali smo da Berrettini nije u najboljem fizičkom stanju. Priprema je bila dobra, u smislu kako Berrettini servira. Čim je Dino vratio servis i čim je ušao u poene na njegovom servisu, pokazao je da je puno bolji. Berrettini je sada 101. na ljestvici. Dobio je nedavno Medvedeva 6-0, 6-0, ali nije dobio velik broj mečeva u posljednje vrijeme. Kod Sheltona smo se malo prilagodili prema lijevoj ruci, ali taktika nije bila puno različita.”

Etcheverry je sljedeći protivnik, na papiru sigurno lakši od Sheltona, ali Dino je sada sigurno umorniji?

“Priprema nam je najvažnija stvar, u smislu kakav će Dino biti fizički. Mentalno je odličan, energija mu je odlična. Etcheverry je osvojio Rio, top 32 je igrač, iskusan, dobar, i dobio je dva meča… Svaki meč sada postaje sve teži i teži. Ulazimo i meč pozitivno, agresivno i vidjet ćemo kako ide.”

Kako Vam je raditi s Dinom?

“Šest tjedana radimo zajedno, Bukurešt je bio prvi turnir. Tamo je bilo svega i svačega. Torbe su nam došle kasno navečer u četvrtak. Saznali smo da će biti u glavnom turniru dan prije pa je onda kiša padala cijeli tjedan… U utorak je igrao prvo kolo, a onda drugo tek u petak ujutro. Dino je tamo izgubio od Altmaiera nakon što je vodio 5-2 u trećem setu, ali povratak je bio sjajan na vrlo jakom Challengeru u Monzi. Bio je fenomenalan i plasmanom u finalu osigurao je plasman u top 100 i glavni turnir Roland Garrosa.”

