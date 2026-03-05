VIDEO / Prižmić uz ozljedu ruke nakon drame upisao prvu Masters 1000 pobjedu u karijeri

Podijeli :

U noći sa srijede na četvrtak Dino Prižmić je odigrao svoj prvi meč u glavnom ždrijebu na Masters 1000 turniru. Bilo je to u Indian Wellsu gdje mu je u prvom kolu suparnik bio Australac Tristan Schoolkate, a njega je Splićanin uspio poraziti s 2-1 u setovima.

Bio je Prižmić veliki favorit te se očekivala uvjerljiva pobjeda, no na zagrijavanju se osjetilo da Splićanin nije pravi. Servirao je s 50% snage, a na početku meča počeo je i psovati. Ipak, to ga nije toliko omelo da osvoji dva od prva tri gema i na prvoj pravoj pauzi uzme tabletu za bolove.

Počinje Indian Wells: Evo gdje gledati mečeve Čilića i Prižmića Pratite na SK: Sjajni Prižmić prošao svoje prve Masters kvalifikacije i izborio glavni turnir Indian Wellsa

U ostatku seta bio je puno bolji te je na kraju slavio u tie-breaku sa 7-5. U drugoj dionici igre je na početku propustio četiri break lopte što mu je odmah stiglo na naplatu u drugom gemu. Tada je izgubio svoj početni udarac te se do kraja seta nije uspio vratiti. Schoolkate je tako sa 6:3 poravnao stanje na semaforu i odveo meč u set odluke.

Breakova tamo nije bilo sve do posljednjeg gema meča, a i tada se činilo da će Schoolkate biti siguran na servisu. Imao je 40-15, ali je izgubio sljedeća četiri poena i Prižmić je sa 7:6(5), 3:6, 7:5 upisao prvu Masters 1000 pobjedu u karijeri te je izborio okršaj s Arthurom Filsom u drugom kolu, inače novim štićenikom Gorana Ivaniševića.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.