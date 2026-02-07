VIDEO / Prižmić upisao drugu pobjedu u Varaždinu i odveo Hrvatsku u sljedeću fazu Davis Cupa

Podijeli :

U četvrtom meču Davis Cup susreta u Varaždinu između Hrvatske i Danske Dino Prižmić je došao do pobjede. Danca Elmera Mollera porazio je s 2-0 u setovima te je tako poslao Hrvatsku u sljedeću fazu svjetske grupe Davis Cupa.

Prvi set bio je izjednačen te se na kraju moralo otići u tie-break. Tamo je ranu prednost propustio Prižmić, ali je na kraju sa 7-5 uspio doći do osvajanja seta. Tako je doveo Hrvatsku na set od pobjede i prolaska u sljedeću fazu gdje čeka Njemačka koja je lakoćom slavila protiv Perua.

Na početku drugog seta Splićanin je došao do breaka te si je otvorio put prema pobjedi. Ekspresno je tu prednost izgubio i Danac se vratio na 2:2 u gemovima. Ipak, kod 3:3 je Prižmić ponovno došao do breaka te je tu prednost čuvao do 5:3. Tada ne koristi meč-loptu, a onda lošim gemom kod 5:4 vraća Mollera u igru. Nije to toliko obeshrabrilo Prižmića koji je u drugom tie-breaku ponovno bio uspješan. Odjurio je na 5-1, a na kraju je slavio sa 7-2 te je sa 7:6(5), 7:6(2) donio pobjedu Hrvatskoj.

Hrvatska se tako plasirala u drugo kolo kvalifikacija za TOP 8, a kako bi se tamo plasirala, trebat će slaviti protiv Njemačke. Taj ogled Hrvatska će igrati u gostima jer su posljednji put, 2011. godine, ugostili Nijemce u Zagrebu.

