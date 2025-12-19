VIDEO / Prižmić ostao bez polufinala NextGen Finalsa

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (20) ostao je bez plasmana u polufinale NextGen Finalsa u Saudijskoj Arabiji.
Bolji od njega bio je njegov vršnjak iz Belgije Alexander Blockx, koji je slavio s 3:1 u setovima. Rezultat je bio 4:3(4), 2:4, 4:2 i 4:0 nakon sat i 36 minuta igre.
Blockx je tako s tri pobjede osvojio skupinu, dok je drugo mjesto pripalo Amerikancu Nishesh Basavareddyju s omjerom 2-1.
Prižmić je natjecanje završio na trećem mjestu s omjerom 1-2, a posljednji je bio Nijemac Justin Engel, koji je upisao sva tri poraza.
