VIDEO / Pratite na SK: Španjolska preokretom iznenadila Češku i izborila polufinale Davis Cupa

Podijeli :

Španjolska se plasirala u polufinale Davis Cupa nakon što su u četvrtak u odlučujućem meču parova protiv Marcel Granollers i Pedro Martinez pobijedili češki par Tomaša Machača i Jakuba Menšika sa 7-6 (8), 7-6 (8).

Nakon što su spasili tri set lopte u prvom setu i dvije u drugom, Granollers i Martinez konačno su svladali češki otpor na svojoj drugoj meč lopti, na kraju uzbudljive bitke koja je trajala više od dva sata.

U odsutnosti ozlijeđenog prvog igrača svijeta Carlosa Alcaraza i drugog najbolje rangiranog španjolskog tenisača Alejandra Davidovicha (ATP-14.), kojeg nije odabrao kapetan David Ferrer, španjolska momčad nije se smatrala favoritom protiv Češke u kojoj su bili 17. igrač svijeta Jiri Lehečka i 19. Jakub Menšik.

VIDEO / Sjećanje na Pilića u Bologni: Govore držali Ljubičić, Đoković i Becker

To se potvrdilo nakon prvog meča u kojem je Jakub Menšik (ATP-19.) pobijedio Pabla Carrena-Bustu (ATP-89) sa 7-5, 6-4 i doveo Češku u vodstvo 1-0.

No, Španjolska izjednačuje kada je Jaume Munar (36.) svladao najboljeg češkog tenisača Jirija Lehečku (ATP-17.) sa 6-3, 6-4 prije nego što su Granollers i Martinez osigurali plasman Španjolaca u polufinale.

Češka je tako propustila priliku da se prvi put od 2014. plasira u polufinale Davis Cupa, a Španjolska se plasirala u prvo polufinale Davis Cupa od 2019. godine, godine u kojoj su osvojili svoj šesti i posljednji naslov u ovom natjecanju. Na putu do finala stajat će joj pobjednik četvrtfinalnog susreta između Njemačke i Argentine.

Plasman u polufinale osigurali su jučer Italija, koja je s 2-0 nadigrala Austriju, te Belgija koja je iznenadila Francuze.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.