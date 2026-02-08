VIDEO / ‘Posjeta u Varaždinu je bila loša zato što Hrvati ne vole sport, a ne zbog formata Davis Cupa’

Podijeli :

U petak i subotu odigrano je prvo kolo kvalifikacija za TOP 8 Davis Cupa. Hrvatska je u Varaždinu ugostila Dansku te je pred polupraznim tribinama svladala Dansku s 3-1 u pobjedama. Povodom toga Josip Juraj Pajvot je u emisiji Jutro SK ugostio svog kolegu novinara Rafaela Spajića koji je bio posebno oštar prema publici. Osim toga pričali su o razvoju Dine Prižmića, Mateja Dodiga i Luke Mikruta kao i o nadolazećem ogledu s Njemačkom u posljednjem kolu kvalifikacija. Taj ogled trebao bi se odigrati nakon US Opena.

