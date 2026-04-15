VIDEO / Portugalac izazvao kontroverzu na meč lopti: Publika mu zviždala nakon ovog poteza u Madridu

Na ATP turniru serije 500 u Barceloni susreli su se Portugalac Nuno Borges i Argentinac Tomas Martin Etcheverry.
Pobjedu (6:4, 7:6) odnio je Portugalac, 52. tenisač svijeta, koji je nakon dva sata i jedne minute igre slomio 29. igrača na ATP ljestvici.
Borges je meč zaključio rijetko viđenim i pomalo drskim potezom, kada je odservirao ispod ruke. Nije se to svidjelo publici koja mu je zviždala nakon meča, a i Etcheverry je bio vidno isfrustriran.
Bio je ujedno njihov drugi međusobni okršaj i druga pobjeda portugalskog tenisača. Ovim trijumfom Borges je izborio plasman u četvrtfinale, gdje ga čeka 88. tenisač svijeta, Hamad Međedović iz Srbije.
