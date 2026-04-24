VIDEO / Pogledajte prvu reakciju Prižmića nakon senzacionalne pobjede u Madridu

Podijeli :

Splitski tenisač Dino Prižmić bio je zadovoljan svojom izvedbom u najvećoj pobjedi karijere.

Hrvatski tenisač Dino Prižmić izborio je plasman u treće kolo Masters 1000 turnira u Madridu nakon što je pobijedio šestog tenisača svijeta Amerikanca Bena Sheltona sa 6-4, 6-7 (4), 7-6 (5).

Mladi 20-godišnji Splićanin nastavlja nizati pobjede na turniru u Madridu. Nakon što je u kvalifikacijama porazio Australca Christophera O’Connella, te Mađara Zsombora Pirosa, u glavnom dijelu ždijeba je pobijedio Talijana Mattea Berrettinija, a u petak i šestog tenisača svijeta Amerikanka Sheltona.

Prižmić je kao pobjednik meča dao intervju na terenu netom nakon dvoboja.

Nevjerojatna razina tenisa. Ovo se pretvara u fantastičan tjedan za tebe. Prva top 10 pobjeda u karijeri protiv tenisača koji je u dobroj formi. Što za tebe znači ovaj trijumf?

“Znači puno. Danas sam odigrao težak meč. Pokušao sam odraditi najbolju moguću pripremu te na terenu igrati svoju igru i fokusirati se na svaki poen. Danas je sve dobro funkcioniralo.”

Izvana si djelovao jako smireno, ali jesi li bio miran iznutra?

“Izgleda tako… Ali radim puno sa svojim timom da ostanem smiren u važnim poenima. On (Shelton) je s razlogom šesti igrač na svijetu i igrao je dobro u tim važnim poenima. Strpljivo sam čekao na svoje šanse i iskoristio sam ih kad su se ukazale.”

Sigurno si jako zadovoljan sa svojom izvedbom iz mentalne perspektive. To se vidjelo najviše u tie-breaku. Ti si izgledao kao tenisač koji je spreman preuzeti više rizika.

“U prvom tie-breaku sam igrao puno iza osnovne linije pa sam u drugom odlučio napadati u svakom poenu. Morao sam nešto promijeniti u drugom tie-breaku i ispalo je dobro.”

Prižmić je imao priliku završni dio intervjua odraditi na hrvatskom:

“Stvarno sam jako zadovoljan današnjom igrom i drago mi je da sam uspio pobijediti u ovom meču. Veliko poštovanje za Bena Sheltona. Veliki igrač. Bilo mi je zadovoljstvo igrati s njim. Moram se oporaviti što je bolje moguće i idem na pobjedu u sljedećem meču.”