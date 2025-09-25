VIDEO / Pogledajte ozljedu Alcaraza, legao je na teren i primio se za glavu!

Carlos Alcaraz ozlijedio se u šesnaestini finala ATP turnira u Pekingu gdje mu je protivnik Argentinac Sebastian Baez.
Alcaraz je pri rezultatu 2:2 u prvom setu na servisu protivnika iskrenuo gležanj. Legao je na teren i primio se za glavu što nikako nije djelovalo dobro.
Na teren je odmah izašao i fizioterapeut koji je bandažirao nogu prvog reketa svijeta te ga ispratio do klupe. Španjolac je ‘skakutanjem’ testirao hoće li moći nastaviti te nakon dodatnog bandažiranja procijenio da može nastaviti meč.
U nastavku prvog seta je stigao do breaka što pokazuje da ga ozljeda ne ometa, a meč pratite na Nova Sport kanalu!
