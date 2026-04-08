VIDEO / Pavić nadigrao Mektića u hrvatskom derbiju u Kneževini

Podijeli :

U drugom kolu zemljanog ATP Masters 1000 turnira parova u Monte Carlu dogodio se hrvatski derbi, a Mate Pavić je s Marcelom Arevalom iz Salvadora u dva seta bio bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajiceka.

Pavić i Arevalo su postavljeni za pete nositelje, a slavili su sa 6-4, 7-6(5). U četvrtfinalu će njihovi suparnici biti četvrti nositelji, Amerikanac Christian Harriison te Britanac Neal Skupski.

U cijelom meču napravljen je tek jedan break. Zaslužni su za to bili Pavić i Arevalo koji su suparnicima oduzeli servis na startu meča, kod 1-1, što im je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta.

U drugoj dionici nije bilo breaka pa je odluka pala u tie-breaku gdje su također za nijansu bolji bili Pavić i Arevalo te izborili prolaz među osam najboljih.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.