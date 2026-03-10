VIDEO / Ovo još nismo vidjeli: Završio poen – drškom reketa!

Podijeli :

Rinky Hijikata nastavio je svoj senzacionalni pohod na Indian Wellsu, preokrenuvši zaostatak od jednog seta protiv Alexandera Bublika i upisavši prvu pobjedu nad igračem iz top 10 u svojoj karijeri. Slavio je 6:7 (3), 7:6 (3), 6:3 i osigurao plasman u osminu finala. No, poseban trenutak u meču bio je kada je Bublik odlučio završiti poen - drškom reketa. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.