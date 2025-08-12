VIDEO / Osvajačica US Opena šokirala zahtjevom usred meča: ‘Želiš da malo dijete…’

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka nakon više od tri sata igre svladala je Emmu Raducanu 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5) u 3. kolu WTA 1000 turnira u Cincinnatiju.
U osmini finala igrat će protiv Španjolke Jessice Bouzas, koja je lako prošla Taylor Townsend 6-4, 6-1.
Meč je obilježio i neobičan trenutak u odlučujućem setu, kada je Raducanu izgubila koncentraciju zbog plača djeteta s tribina. Britanka se požalila sutkinji, rekavši da “priča traje već deset minuta”, a ova ju je na iznenađenje svih pitala:
“To je dijete, želiš da malo dijete izbacim sa stadiona?”
Osvajačica US Opena iz 2021., Raducanu, je na pitanje slegnula ramenima, a dio publike tražio je isto što i britanska tenisačica.
“Mogu pozvati osiguranje, ali u ovom trenutku moramo nastaviti s igrom”, rekla je nakon toga sutkinja.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
BONUS VIDEO:
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!