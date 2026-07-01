VIDEO / Osaka ponovno šokirala, na meč stigla u ‘vjenčanici’

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Naomi Osaka je za samo 68 minuta slavila u drugom kolu Wimbledona protiv Anastasije Gasanove te je tako napravila novi korak prema drugom tjednu najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu. Iako je japanska tenisačica odigrala sjajan meč, njen tenis ponovno neće biti u prvom planu, nego njena odjevna kombinacija. Naime, Osaka je, kao i u prvom kolu protiv Else Jacquemot, na teren stigla u totalno bijeloj kombinaciji, kakva su i pravila u Wimbledonu, ali je njena odjeća podsjećala na vjenčanicu. Osaka već neko vrijeme pažnju privlači modnim izborima, ali i sve boljim nastupima na terenima. Sada je 14. tenisačica svijeta, a nekoć je bila i prva uz četiri osvojena Grand Slama.

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