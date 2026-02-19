VIDEO / Novi šok za Sinnera! Ispao u četvrtfinalu Dohe od talentiranog Čeha

Podijeli :

Tnani Badreddine/DeFodi Images via Guliver

Drugi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner ispao je u četvrtfinalu ATP turnira u Dohi, bolji od njega bio je mladi Čeh Jakub Menšik sa 7-6 (3), 2-6, 6-3.

Sinneru nije uspjelo nakon izgubljenog prvog seta u “tie-breaku” ostvariti preokret kakav je prije njega ostvario prvi igrač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz. On je sa 6-7 (3), 6-4, 6-3 nadigrao Karena Hačanova.

Alcaraz će u polufinalu igrati protiv Andreja Rubljova, dok će suparnik Menšiku biti novi štićenik Gorana Ivaniševića Francuz Arthur Fils.