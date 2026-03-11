VIDEO / Novi skandal u tenisu?! Trener rekao Španjolcu: ‘Pusti ovaj gem…’

Podijeli :

Neobična scena obilježila je meč osmine finala na Masters 1000 turniru u Indian Wellsu između Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine (ATP - 19.) i američkog tenisača Learnera Tiena (ATP - 27.).

Pri vodstvu Tiena 5:1 u drugom setu, dok se Amerikanac spremao servirati, trener Španjolca Mariano Puerta poručio mu je: “Pusti ovaj gem, prvi serviramo u trećem setu, idemo.” Nedugo nakon toga Fokina je doista odigrao vrlo opušten gem i bez većeg otpora prepustio ga protivniku.

Puerta je inače bivši finalist Roland Garrosa iz 2005. godine, kada je u finalu izgubio od Rafaela Nadala, a kasnije je u karijeri bio i pozitivan na doping.

Na kraju se takva taktika nije isplatila. Amerikanac Tien slavio je nakon preokreta rezultatom 4:6, 6:1, 7:6(4), iako je Fokina u trećem setu imao dvije meč-lopte koje nije uspio iskoristiti.

Tien će u četvrtfinalu igrati protiv drugog tenisača svijeta Jannika Sinnera.

