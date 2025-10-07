VIDEO / Novi problemi za Đokovića u Šangaju, odmah je pozvao medicinsku pomoć!

Podijeli :

Novak Đoković igra osminu finala Šangaja protiv Jaumea Munara, a na break-lopti pri vodstvu 2:1 doživio je ozljedu. Prilikom jednog proklizavanja, čini se, došlo je do ozljede gležnja. Srpski tenisač dobio je taj poen i napravio break, a odmah je potom pozvao medicinski time-out. Nakon ukazivanja pomoći, peti tenisač svijeta nastavio je s igrom, ali ostaje za vidjeti hoće li se ova ozljeda odraziti na njegov daljnji nastup na Mastersu u Šangaju. Podsjetimo, u prošlom kolu protiv Yannicka Hanfmanna imao je problema s povraćanjem.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.