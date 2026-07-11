VIDEO / Noskova nakon velike drame osvojila Wimbledon i postala najmlađa prvakinja u posljednjih 15 godina

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Finale ženskog Wimbledona ove godine bilo je povijesno. Naime, za naslov su se borile dvije Čehinje Linda Noskova i Karolina Muchova te je to bilo prvo svečeško finale u povijesti Grand Slam turnira. Činilo se da nećemo gledati napeti dvoboj jer je Noskova vodila sa 6:2 i 5:2, ali onda je njena starija suparnica osvojila pet gemova u nizu za 7:5 i nastavak ludog meča. Na kraju je do pobjede od 2-1 u setovima ipak došla Noskova.

Iako je Muchova u ovo finale ušla kao igračica s većim iskustvom igranja u finalu Grand Slama (poraz na Roland Garrosu 2023.), Noskova je u prvom setu pokazala bolji tenis. Bila je besprijekorna na svom početnom udarcu dok je svojoj sunarodnjakinji dva puta oduzimala servis. Tako je sa 6:2 stigla na set od prve Grand Slam titule u karijeri.

U drugom setu je preživjela tri break lopte na početku seta, a to joj je pomoglo da kod vodstva 3:2 napravi break svojoj suparnici. Noskova je ubrzo povela i s 5:2 te je stigla na jedan gem od velike titule u All England Clubu.

Kod vodstva 5:2 imala je tri meč-lopte koje nije iskoristila te je na servisu za meč trebala spašavati dvije break lopte. To je uspjela i zaradila je potom meč-loptu na svom servisu. Nije ni to iskoristila te je Muchova uspjela napraviti break za 5:4 i povratak u meč. Trebala je potom odservirati za 5:5, a to je uspjela uz novu spašenu meč-loptu, ukupno petu.

Ubrzo zatim je na krilima tog spašavanja susreta napravila i break kojim je stigla do servisa za set. Njega je ubrzo i realizirala za 7:5 i poravnanje na 1-1 u setovima.

U trećem setu ponovno je bolje otvorila Noskova koja je odjurila na 3:0. Uspjela je Tada Muchova smanjiti na 3:1, ali 21-godišnja Čehinja bila je smirena na svom servisu te je i u trećem setu povela s 5:2. Muchova je ovaj put uspjela bez većih problema smanjiti na 5:3 i Noskova je dobila svoj drugi servis za meč. Ovaj put je uspjela te je sa 6:2, 5:7, 6:3 došla do svog prvog Grand Slama u karijeri.

Noskova je ovom titulom postala najmlađa osvajačica Wimbledona u posljednjih 15 godina. To je učinila s 21 godinom i 237 dana, a te 2011. godine je njena sunarodnjakinja Petra Kvitova naslov osvojila s 21 godinom i 116 dana.

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