VIDEO / Nevjerojatan potez: Pogledajte bizaran promašaj Amerikanke na Wimbledonu

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Prve nositeljice Taylor Townsend i Kateřina Siniaková bore se za četvrtfinale protiv mađarsko-američke kombinacije Fanny Stollár i Asia Muhammad. Iako su Townsend i Siniaková dominantno krenule i uzele prvi set sa 6:3, upravo je u tom setu viđen potez o kojem svi pričaju. Amerikanka, koja slovi za jednu od najboljih igračica na mreži, napravila je nevjerojatan, bizaran promašaj iz čiste situacije - pogledajte ga u videu.

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