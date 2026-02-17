VIDEO / ‘Neee, nee!’ Nijemac napravio neviđenu glupost i poklonio meč loptu Srbinu

Podijeli :

Dušan Lajović našao se u glavnom ždrijebu ATP turnira u Riju kao lucky loser, a sada se plasirao u osminu finala izbacivši sedmog nositelja, Nijemca Daniela Altmaiera.

Srpski tenisač Dušan Lajović pobijedio je u prvom kolu ATP turnira u Riju Daniel Altmaier, koji je bio postavljen za sedmog nositelja. Lajović je slavio u dva seta nakon 123 minute igre sa 6:4, 7:6 (9:7).

Zanimljiva situacija dogodila se u tie-breaku, pri rezultatu 7:7. Naime, Nijemac je odlučio skratiti loptu i odigrati drop shot, koji je bio savršen, ali mu se učinilo da lopta neće prijeći mrežu pa je s osnovne linije povikao: “ne, ne“.

Sudac je reagirao na to, kao da je Nijemac želio omesti Lajovića, dosudio je hindrance i dodijelio poen srpskom tenisaču.

U osmini finala suparnik će mu biti bolji iz meča u kojem će se sastati Matteo Berrettini i Tomás Barrios Vera.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.