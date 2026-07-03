VIDEO / Mektić i Krajicek spasili pet meč-lopti pa u drami stigli do osmine finala Wimbledona

ATP 3. srp 202615:38 0 komentara

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov američki partner Austin Krajicek izborili su plasman u osminu finala Wimbledona nakon prave drame koja je trajala više od tri sata.

Hrvatsko-američki par bio je na samom rubu ispadanja, spasio je čak pet meč-lopti i na kraju slavio protiv Bjelorusa Ivana Liutareviča i Meksikanca Miguela Ángela Reyesa-Varele rezultatom 6:7 (5), 7:6 (4), 7:6 (12:10).

U izjednačenom dvoboju nijedan par nije uspio napraviti break. Prvi set pripao je Bjelorusu i Meksikancu nakon tie-breaka, no Mektić i Krajicek uzvratili su na isti način u drugoj dionici.

Prava drama uslijedila je u odlučujućem tie-breaku trećeg seta. Liutarevič i Reyes-Varela poveli su 9:4 i imali čak pet meč-lopti, ali su Mektić i Krajicek priredili spektakularan preokret, osvojili osam od posljednjih devet poena i slavili s 12:10 za plasman među 16 najboljih parova.

U osmini finala čekat će pobjednika susreta između Talijana Andree Vavassorija i Simonea Bolellija te Nizozemca Jespera de Jonga i Francuza Valentina Royera.

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