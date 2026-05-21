VIDEO / Marčinko izborila prvo WTA polufinale u karijeri!

Petra Marčinko svladala je Španjolku Jessicu Bouzas Maneiro 6:3, 6:4 u četvrtfinalu WTA 250 turnira u Rabatu. Ovo je prvo polufinale WTA turnira za 20-godišnju Zagrepčanku čime je uoči Roland Garrosa ostvarila rezultat karijere.
