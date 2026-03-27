VIDEO / Lehečka slomio Ivaniševićevog štićenika i postao prvi finalist Miamija

U prvom polufinalu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju igrali su Jiri Lehečka i Arthur Fils, Francuz čiji su treneri Goran Ivanišević i Ivan Cinkuš. Obojica su došla u izvrsnoj formi, a do pobjede od 2-0 u setovima (6:2, 6:2) je došao češki tenisač. Lehečka je tako izborio svoje prvo Masters 1000 finala te je tako postao osmi Čeh s tim uspjehom. Lani je njegov kolega Jakub Menšik otišao do kraja, a ove godine je mladi Čeh izgubio od Francesa Tiafoe kojega je zaustavio Jannik Sinner. Upravo će Talijan u drugom polufinalu tražiti svoje mjesto u finalu. Njegov protivnik bit će Nijemac Alexander Zverev.

