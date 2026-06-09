VIDEO / Legendarna Serena Williams u stilu se vratila tenisu nakon gotovo četiri godine

Williams i Mboko u prvom su kolu svladale iskusnu američko-novozelandsku kombinaciju Nicole Melichar-Martinez i Erin Routliffe rezultatom 7:6 (2), 6:2 nakon sat i 32 minute igre.

Za 44-godišnju Serenu ovo je bio prvi službeni meč još od US Opena 2022. godine, nakon kojeg se povukla iz profesionalnog tenisa. Nekadašnja najbolja tenisačica svijeta nedavno je najavila povratak, a nastup u Londonu označio je početak njezina novog poglavlja na Touru.

U četvrtfinalu Williams i Mboko igrat će protiv pobjednica dvoboja između para Leylah Fernandez/Laura Siegemund i kombinacije Alexandra Panova/Demi Schuurs.

Podsjetimo, Serena je tijekom bogate karijere osvojila 73 WTA naslova, uključujući 23 Grand Slama u pojedinačnoj konkurenciji, dok je u parovima osvojila 23 turnira, od čega čak 14 Grand Slam naslova sa sestrom Venus Williams.