VIDEO / Legendarna Serena Williams u stilu se vratila tenisu nakon gotovo četiri godine

Serena Williams pobjednički se vratila na teniske terene nakon gotovo četiri godine izbivanja.
Američka teniska legenda i 19-godišnja Kanađanka Victoria Mboko uspješno su otvorile nastup na WTA turniru u Queen’s Clubu plasiravši se u četvrtfinale konkurencije parova.
Williams i Mboko u prvom su kolu svladale iskusnu američko-novozelandsku kombinaciju Nicole Melichar-Martinez i Erin Routliffe rezultatom 7:6 (2), 6:2 nakon sat i 32 minute igre.
Za 44-godišnju Serenu ovo je bio prvi službeni meč još od US Opena 2022. godine, nakon kojeg se povukla iz profesionalnog tenisa. Nekadašnja najbolja tenisačica svijeta nedavno je najavila povratak, a nastup u Londonu označio je početak njezina novog poglavlja na Touru.
U četvrtfinalu Williams i Mboko igrat će protiv pobjednica dvoboja između para Leylah Fernandez/Laura Siegemund i kombinacije Alexandra Panova/Demi Schuurs.
Podsjetimo, Serena je tijekom bogate karijere osvojila 73 WTA naslova, uključujući 23 Grand Slama u pojedinačnoj konkurenciji, dok je u parovima osvojila 23 turnira, od čega čak 14 Grand Slam naslova sa sestrom Venus Williams.
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