VIDEO / Kyrgios došao do prve ATP pobjede nakon 896 dana!

Australski tenisač Nick Kyrgios prebrodio je spor početak i pobijedio Mackenzieja McDonalda u tri seta, izborivši plasman u drugo kolo Mastersa u Miamiju.

Kyrgios je svladao američkog kvalifikanta rezultatom 3-6, 6-3, 6-4 na stadionu Hard Rock, ostvarivši svoju prvu pobjedu na ATP Touru nakon 896 dana. Posljednji put slavio je u drugom kolu Tokyo Opena u listopadu 2022. godine.

Od tada se Australac suočavao s nizom zdravstvenih problema, uključujući ozljede zapešća, noge i trbušnih mišića. Na Tour se vratio početkom ove godine, ali je ispao u prvom kolu Brisbanea, Australian Opena i Indian Wellsa.

Činilo se da bi i u Miamiju mogao doživjeti ranu eliminaciju, jer je u prvom setu napravio čak 15 neprisiljenih pogrešaka i brzo je pao u zaostatak. Ipak, u nastavku je pronašao ritam, znatno smanjio broj pogrešaka i podigao učinkovitost prvog servisa.

“Svakim mečom vraćam svoj ritam i da mi je sve lakše igrati protiv ovih vrhunskih igrača,” rekao je Kyrgios nakon pobjede.

“Mackenzie je iznimno dobar igrač, vrlo nezgodan. Iznenadio me brzinom lopte, nisam bio naviknut na to. Bio je ovo dug i težak put, čak i da bih samo stigao do ove točke. Zato mi ova pobjeda jako puno znači, ponovno osjećam da pripadam ovdje.”

Kyrgios je priznao da je u jednom trenutku razmišljao o potpunom povlačenju iz tenisa.

“Iskreno, mislio sam da više nikada neću igrati. Razgovarao sam s timom, ljudima koji ostavljaju svoje obitelji kako bi mi pomogli da se vratim na teren, i govorio im: ‘Ne znam koliko dugo mogu ovo nastaviti’. Ali ova pobjeda mi daje dodatnu motivaciju. Ipak, moram biti realan i vidjeti kako će mi sutra reagirati zapešće, jer ovdje je stvarno iscrpljujuće.”

U drugom kolu Kyrgios će se suočiti s 22. nositeljem, Karenom Hačanovom.

