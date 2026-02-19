VIDEO / Kraj bajke: Antonia Ružić ostala bez polufinala Mastersa u Dubaiju, bolja je bila 9. tenisačica svijeta

Podijeli :

Trenutačno najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić nije se uspjela plasirati u polufinale WTA 1000 turnira u Dubaiju, bolja od nje je u četvrtfinalu preokretom bila Ukrajinka Elina Svitolina sa 3-6, 6-2, 6-3 nakon dva sata i dvije minute igre.

Ružić je u svom prvom četvrtfinalu na WTA 1000 razini odigrala ravnopravan dvoboj protiv trenutačno devete igračice svijeta sve do sredine trećeg seta, a tada je do izražaja došlo veće iskustvo Ukrajinke koja je osvojila četiri od posljednjih pet gemova u susretu.

Odlično je Ružić otvorila dvoboj, napravila je “break” u prva dva gema na servis Svitoline te povela sa 4-1, a imala je i dvije prilike za novi “break” i bijeg na 5-1. To što ih nije iskoristila, kao što je i propustila dvije set-lopte kod vodstva 5-2, nisu ju poremetile već je mirnom igrom na svom početnom udarcu riješila prvu dionicu u svoju korist sa 6-3.

Nažalost, u ostatku dvoboja Svitolina je mnogo bolje igrala na reternu te stalno prijetila oduzimanjem servisa našoj igračici. U drugom je setu Ukrajinka napravila tri “breaka” naprema samom jednom Ružić te ga je dobila sa 6-2.

Ružić je u svom prvom i drugom servis gemu trećeg seta spašavala “break-lopte” suparnice, ali nije uspjela i u trećem navratu pa je Svitolina ostvarila ključni iskorak povevši sa 4-2 i onda nije dopustila našoj igračici priliku za povratak.