VIDEO / Kao u najboljim danima: Fenomenalni Čilić ušao u četvrtfinale Dallasa!

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u četvrtfinale ATP 500 turnira u Dallasu nakon što je sa 7-6(4), 6-3 pobijedio 21-godišnjeg Amerikanca Ethana Quinna.

Time je još jedan meč u Dallasu bez izgubljenog seta dobio 37-godišnji Čilić, trenutačno 61. igrač na ATP ljestvici. U prvom kolu je s 2-0 u setovima svladao šestog nositelja Learnera Tiena.

Prvi set je prošao bez break gemova, s tim da je Čilić bio puno opasniji na servisu suparnika koji je 74. tenisač na svijetu. Imao je Čilić četiri break prilike u prvom setu, ali niti jednu nije iskoristio. Odluka je tako u prvoj dionici pala u tie-breaku gdje je Čilić od 4-4 pobjegao na 7-4 i došao do prednosti od 1-0 u setovima.

U drugom setu Čilić je prošao lakši put do slavlja. Kod 2-1 je napokon oduzeo gem na početni udarac suparnika i potom mirno sačuvao prednost sve do kraja za plasman u četvrtfinale.

Treba reći kako je Čilić bio u impresivnom izdanju na početnom udarcu. Nije izgubio nijedan servis-gem, a dobio je nevjerojatnih 100 posto poena na prvom servisu.

Suparnik Čiliću u četvrtfinalu bit će pobjednik meča u kojem se sastaju Britanac Jack Pinnington i Amerikanac Eliot Spizzirri.

