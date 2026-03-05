VIDEO / Kad Marin poludi: Ovakve frustracije od Čilića možemo nabrojati na prste jedne ruke

Podijeli :

Marin Čilić je u prvom kolu Indian Wellsa s 2-0 u setovima izgubio od domaćeg tenisača s pozivnicom Zacharyja Svajde. Prvi set je izgubio sa 7:6(5), a drugi sa 6:4. Iako je rezultat bio tijesan, u drugom setu je Amerikanac vodio s 5:2, a baš kada je osvojio taj gem za prednost od tri gema razlike vidjeli smo Čilića koji je napravio nešto što skoro nikad ne radi. Nakon izgubljenog poena za 0-15 razbio je reket te je iznenadio i našeg komentatora Tomislava Trtanja. Površnim istraživanjem naišli smo na tek dva njegova bacanja reketa. 2018., prije osam godina, je razbio reket u Zadru u Davis Cupu, a 2010. je samo spomenuto da je bacio reket.

